الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الطفولة (صور)

جانب من فعاليات الاحتفال،
جانب من فعاليات الاحتفال، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الأحد احتفالات فرع الثقافة بأعياد الطفولة، والتي يتم الاحتفال بها خلال هذا الشهر، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.  

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المشاركون في الاحتفالات  

 

وشارك في الاحتفالية طلاب مدرسة 24 أكتوبر المرحلة KG1 ومدرسة الشهيد عمرو هلال، وأطفال ذوى الهمم التابعة لجمعية التثقيف الفكرى.  

جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو

و بدأت الاحتفالية بكلمات من الترحيب والأنشطة الذى يقدمها القصر  من قبل محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية.  

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فعاليات الاحتفالية بأعياد الطفولة 

و  تضمنت الاحتفالية ورشة تعليم رسم للأطفال ورسم علي الوجه تدريب سهي عشرى، بالإضافة إلى لعبة الكراسي المتحركة وتفقد الطلاب معرض الفن التشكيلي (وطن واحد) المقام ببهو قصر الثقافة.  

جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو

في نفس السياق تحدثت غادة دهشان مدرب بنادى تكنولوجية المعلومات عن الأنشطة التي يقدمها النادى خلال هذا الزيارة، علي هامش الاحتفالية اقيمت فقرة لمسرح عرائس الأطفال تمثيل محمود نوح وأحمد حلمى تضمن العرض اسكتشات مع العرائس عن الهزار والتنمر وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.   

جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو

توزيع هدايا على الاطفال 

والإضافة لتوزيع هدايا عينه علي أطفال مدرسة اطفال 24 اكتوبر واطفال ذوى الهمم  تنفيذ نشاط ذوى الهمم نسمة عبد الفتاح.  

 

كما اختتمت الاحتفالية بعرض فليم الفار الطباخ، وفيلم كيرة والجن ضمن نشاط الثقافة السنيمائية.   

جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو

وكان قد نظم فرع ثقافة الإسماعيلية في وقت سابق معرض الفن التشكيلي بعنوان وطن واحد وذلك لدعم القضية الفلسطينية.  

افتتحت المعرض شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية اسماعيليه معرض الفنون التشكيلية، والذى يحكي بكل حب وسلام وانتماء لفلسطين الشقيقة بمشاركة كبيرة من الفنانين والأطفال من المدارس وتناول موضوع المعرض رسالة حب وسلام وإهداء لدولة فلسطين الشقيقة. 

جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو
جانب من الاحتفال بأعياد الطفولة، فيتو

عرض 120 عمل فني 

تضمن المعرض عرض 120 لوحة من قامات في الفن التشكيلي بالإضافة لمشاركة الشباب وطلاب مدارس هيئة قناة السويس ومدرسة عبده الزملوط بالضبعية، كما شهد المعرض مشاركة خاصة  لإنتاج ورش تعليم الرسم التي أقيمت في قصر ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية.  

 

المقاومة الفكرية 

ويعد الفن التشكيلي نوع من أنواع المقاومة الفكرية والتوعية بحقوق الإنسان والتعبير عنها فهو وسيلة هامة للتواصل والتعبير عن مبادئ حقوق الإنسان وفي نشر وتعزيز ثقافة الشعوب لافتا إلى أهمية دور الفنان التشكيلي في إبراز هوية وتراث وطنه والتعبير عن كل ذلك بأسلوبه الفني ومن هنا ومن هنا.  

 

رحالة حب لفلسطين 

و عبر فناني محافظة الإسماعيلية من خلال مشاركتهم عن مشاعرهم النبيلة تجاه القضية الفلسطينية كما شارك أطفال المدارس بالمعرض بأعمال فنية رائعة تحمل رسالة حب وانتماء لفلسطين.

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