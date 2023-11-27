العاصمة الإدارية تشارك في فعاليات ملتقى أطفال العالم 2023

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية “ACUD” اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023 (300) طفل وطفلة يمثلون 33 دولة تشارك في فعاليات "ملتقى أطفال العالم 2023" تحت شعار "رسالة من أجل السلام".

الزيارة تأتي في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وحرص الشركة على تعريف النشء الجديد من مختلف دول العالم على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الذي يأخذ بكل أسباب الحداثة والاستدامة ويوفر حياة كريمة لقاطني العاصمة في ظل الجمهورية الجديدة.

كان في استقبال أطفال الملتقى أمام مقر الشركة المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة، حيث رحب بهم وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، تلى ذلك بدء الزيارة الميدانية.

حيث شملت النصب التذكاري وساحة الشعب ومشاهدة أطول ساري علم بالعالم والحي الحكومي والبرلمان المصري الجديد ثم كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم ليرسلوا بذلك رسالة محبة وسلام الي كل العالم.

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جدير بالذكر أنه شارك في الملتقي أطفال من كل من (الأردن، السودان، أرمينيا، الأرجنتين، سوريا، رومانيا، اليابان، تونس، نيجيريا، بلغاريا، باكستان، ليبيا، ليتوانيا، اليونان، البوسنة والهرسك، اندونيسيا، بولندا، العراق، الكاميرون، إيطاليا، بنجلاديش، غينيا الاستوائية، اسبانيا، ميانمار، اليمن، تنزانيا، فيتنام، أنجولا، سريلانكا، تايلاند، فلسطين، صربيا، والبلد المستضيف مصر).

افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل

وتشهد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا ملحوظا على الشراء وخاصة بعد الانتقال الفعلي للحكومة ومقاراتها الجديدة بالحي الحكومي، وبدء تشغيل عدد من المدارس والجامعات بالعاصمة، ونستعرض عددا من النصائح قبل الشراء بمشروعات العاصمة.

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

التوسع في الأسواق العربية والعالمية

وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "أن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

والعاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة.