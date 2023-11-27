الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

كريم بنزيما، فيتو
كريم بنزيما، فيتو

أعلن الأرجنتيني مارسيللو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أجمك الأوزبكي، في الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي

وخرج أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني من قائمة اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: 

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

 في خط الدفاع: جوتا - لويس فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود

في خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - فيصل الغامدي

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في خط الهجوم: صالح العمري - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.

ويجمع  الاتحاد متصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، في مواجهة بطل أوزبكستان الذي يتواجد في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

ويلتقي الاتحاد مع نظيره أجمك مساء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب ميتالورج في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، عبر SSC1 HD، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة  اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

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