ترقب لمشاركة أحمد حجازي مع اتحاد جدة اليوم أمام أجمك الأوزبكي بأبطال آسيا

تترقب الجماهير المصرية، أول ظهور لأحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، بعد مرافقته لرحلة الفريق إلى أوزبكستان لمواجهة أجمك الأوزبكي، عقب فترة طويلة بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.



وكشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف النجم المصري أحمد حجازي من المشاركة في مباراة اتحاد جدة اليوم ضد أجمك الأوزبكي في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا يعود لمدرب الاتحاد جاياردو، وحالة اللاعب البدنيةو الطبية.

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وتعافى حجازي من الاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغاب عن الملاعب لمدة ٦ شهور قبل أن يعود من جديد للفريق.

ويحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفا على نظيره أجمك الأوزبكي، في الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويجمع الاتحاد متصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، في مواجهة بطل أوزبكستان الذي يتواجد في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أجمك بدوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن يعتمد الأرجنتيني مارسيللو جاياردو، مدرب الاتحاد، علي تشكيل يضم:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، كورنادو، جوتا

خط الهجوم: كريم بنزيما

موعد مباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

ويلتقي الاتحاد مع نظيره أجمك مساء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب ميتالورج في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، عبر SSC1 HD، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رونالدو يحطم رقم بيكان

رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.