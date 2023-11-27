الأهلي أمام سموحة، ماذا فعل أحمد سامي أمام الأحمر في 9 مباريات؟

الأهلي أمام سموحة يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق سموحة السكندري بقيادة مدربه أحمد سامي في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

9 مباريات لأحمد سامي أمام الأهلي

والتقى أحمد سامي مع الأهلي في 9 مباريات قبل ذلك وذلك خلال قيادته لأندية نجوم المستقبل وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا حيث فاز في مباراة واحدة فقط كانت مع فريقه الحالي سموحة السكندرى وخسر في ست مباريات وتعادل في مباراتين.

نتائج أحمد سامي أمام الأهلي

1- طلائع الجيش 0-3 الأهلي موسم 2016-2017 الدوري الممتاز

2- طلائع الجيش 1-1 الأهلي موسم 2017-2018 الدوري الممتاز

3- نجوم المستقبل 0-2 الأهلي موسم 2018-2019 الدوري الممتاز

4- سموحة 2-1 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

5- سموحة 0-4 الأهلي موسم 2020-2021 الدوري الممتاز

6- سموحة 1-4 الأهلي موسم 2021-2022 الدوري الممتاز

7- سيراميكا كيلوباترا 0-4 الأهلي موسم 2021-2022 الدوري الممتاز

8- سيراميكا كيلوباترا 1-1 الأهلي موسم 2022-2023 الدوري الممتاز

9- سموحة 0-2 الأهلي موسم 2002-2023 الدوري الممتاز

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

4 مواجهات الأهلى وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة،4 مرات في بطولة كأس مصر حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل الأهلى مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلى التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

وتذاع مباراة الأهلى وسموحة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

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مران الأهلي أمس استعدادا لمباراة سموحة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما مساء السبت الماضي تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

رضا سليم يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

بيبو يكلف الجهاز الطبي بمتابعة قندوسي والاطمئنان على إصابته

من ناحية أخرى كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.