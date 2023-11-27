الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

ضعف المياه بمنطقة الوليدية بأسيوط لمدة 3 أيام قادمة لتطهير المروق

ضعف المياه بمنطقة
ضعف المياه بمنطقة الوليدية بأسيوط، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد منذ قليل عن إجراء غسيل مروق مرشحات الوليدية وتطهير وتعقيم مروق رقم  2  بدءًا من مساء اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر وعلى مدار 3 أيام متتالية مما يؤدي إلى تأثر الأدوار العليا بمنطقة الوليدية وضعف ضخ المياه فيها خاصة وقت الذروة. 

 

ضعف المياه بمنطقة الوليدية 

 

وفي هذا السياق، أصدر المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط بضرورة التنويه أن وصول المياه لمنطقة الوليدية سيكون ضعيفا خلال الأيام التالية وخاصة في الأدوار العليا لافتا إلى أن الشركة ستتيح من البدائل اثناء أعمال الغسيل والتعقيم للمروق وحتى انتهاء هذه الفترة وعودة ضخ المياه بكامل طاقتها. 

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ولذلك أكدت شركة مياه أسيوط على العملاء العملاء بمنطقة الوليدية ضرورة توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الضعف، وأعلنت الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/
والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه.

 

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