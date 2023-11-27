استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بإمبابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة إمبابة 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وطلبت النيابة بسرعه إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

القبض على المتهمين بسرقة الدراجات بإمبابة

كانت قد وردت معلومات إلي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع وتم بإرشادهما عن المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.