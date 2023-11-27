حبس عاطلين بتهمة حيازة كيلو آيس في بولاق الدكرور
أمرت نيابة جنوب الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما على كيلو آيس في بولاق الدكرور.
عثر بحوزتهما على مخدر الآيس
وأفادت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس استعدادا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
بلاغ بضبط عاطلين بحيازتهما مخدر الآيس
تمكن قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط عاطلين، لحيازته على كمية من الآيس، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.
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