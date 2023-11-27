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سياسة

الأزمة الفلسطينية تتصدر المناقشات، تفاصيل لقاء حنفي جبالي مع رئيسة المجر

لقاء رئيسة المجر
لقاء رئيسة المجر في مجلس النواب، فيتو

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كاتالين نوفاك، رئيسة دولة المجر، خلال زيارتها لمصر ولقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

استقبال رئيسة المجر في مجلس النواب

في بداية اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برئيسة المجر في مقر للمجلس في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، للتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر.

تعزيز العلاقات بين مصر والمجر

وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما. 

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وأكد رئيس مجلس النواب، على المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي، مشيدًا كذلك بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وكذا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعيًا الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد. 

مناقشة القضية الفلسطينية خلال اللقاء 

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالهُدنة الحالية، داعيًا إلى استكمالها، مُشددًا على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. 

رئيسة المجر في مجلس النواب 

من جانبها، أكدت كاتالين نوفاك، رئيسة دولة المجر عمق ومتانة العلاقات المجرية المصرية وما تمثله مصر من دولة شريكة ذات ثقل وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشادت بما شهدته مصر من استقرار وتنمية خلال السنوات الماضية، ومؤكدةً ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

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كما ثمنت رئيسة دولة المجر الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذا دور مصر المحوري في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث أكدت على تطابق الرؤية المجرية مع الرؤية المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط.

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المجر النواب مجلس النواب السيسي حنفي جبالي

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