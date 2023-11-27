الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تعرف على مخاوف حماس وإسرائيل بشأن قوائم الأسرى الجديدة

الصليب الاحمر،فيتو
الصليب الاحمر،فيتو

قال مسؤول مطلع، اليوم الإثنين إن الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم اليوم الإثنين، في آخر أيام الهدنة المتفق عليها.

مخاوف حماس بشأن الاسري

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن الوسطاء القطريين يعملون مع حماس وإسرائيل لحل المشاكل وتجنب حدوث تأخير.

وقال "هناك مشكلة بسيطة بشأن قوائم اليوم. ويعمل القطريون مع الجانبين لحلها وتجنب التأخير".

وفي الأيام الثلاثة السابقة منذ بداية الهدنة كانت إسرائيل تقدم أسماء النساء والقصر الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم وتقدم حماس أسماء الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم قبل 12 ساعة على الأقل من إتمام العملية.

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