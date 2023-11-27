العالمية لمناهضة العنف تثمن جهود السيسي في التصدي لمخطط تهجير أهالي غزة

طالبت الهيئة العالميه لمناهضه العنف والإرهاب في بيان لها المجتمع الدولي بمساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمنع تهجير سكان غزة في مواجهة المخطط الإسرائيلي.

وطالب البيان الرسمي للهيئة بضرورة تسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية الأطفال والنساء من عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

واستنكر الدكتور طارق الطائي رئيس الهيئة العالميه لمناهضه العنف والإرهاب عمليات القتل الجماعي للمدنيين في غزه وأشار إلى ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة حول قضايا الشرق الأوسط ومنها فلسطين المحتلة.

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