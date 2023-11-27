الدقهلية تستعد للانتخابات الرئاسية بـ 24 لجنة عامة

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب.

وتضم محافظة الدقهلية 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقرا انتخابيا وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

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ووجه " المحافظ " بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتوفير الأثاث المناسب للجان، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائي

وأكد تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة، ورفع الإشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس، وحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسي متحرك للسادة المواطنين كبار السن الغير قادرين والمعاقين وذوي الهمم

وشدد على المرور الميداني المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية، وتوفير عامل بالمدرسة و(المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات وتوفير مولد كهرباء بالمدرسة و(المعهد) والتأكد من جاهزيته، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان، وصيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها.

كما شدد على عمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أي مشاكل في حينها، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية، وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة وكذا المستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي طوارئ