الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أجمك بدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

دوري أبطال آسيا، يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفا على نظيره أجمك الأوزبكي، في الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويجمع  الاتحاد متصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، في مواجهة بطل أوزبكستان الذي يتواجد في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أجمك بدوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن يعتمد الأرجنتيني مارسيللو جاياردو، مدرب الاتحاد، علي تشكيل يضم:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، فيليبي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي
خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، كورنادو، جوتا
خط الهجوم: كريم بنزيما

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موعد مباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

ويلتقي الاتحاد مع نظيره أجمك مساء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب ميتالورج في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، عبر SSC1 HD، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رونالدو يحطم رقم بيكان

رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة الهلال 

كشفت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة  بشأن لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بمواجهة فريقه القادمة أمام الهلال في ديربي الرياض.

ويحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير الصحفية أن رونالدو يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود، حيث هناك شكوك حول لحاقه بمباراة الهلال القادمة.

ولم تكشف التقارير عن طبيعة إصابة رونالدو التي تعرض لها أمام الأخدود، على الرغم من تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها العالمي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضد الأخدود.

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