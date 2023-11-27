تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع وكيل وزارة الصحة وقيادتها

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومسئولي القطاعات الصحية بمديرية الصحة لمتابعة العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية..

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتحقيق مطالبه واحتياجاته، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية، بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين، في مقدمتها الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة..

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وفي هذا الصدد وبالتعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عقد "مختار" اجتماعا مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الصحة بالمحافظة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة "لمحافظ الدقهلية" للوقوف على سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية علي مستوي المحافظة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين والسعي الدائم لتذليل العقبات لدفع العمل بتلك المنشآت عملا على راحة المواطنين.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة التابعة لقطاع الشئون الصحية..

وقال “مختار” إن هدفنا هو تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضى المترددين على جميع روافد الخدمة الصحية على مستوى المحافظة من خلال مديرية الشئون الصحية بإشراف ومتابعة جميع السادة مسئولي القطاعات المختلفة بمديرية الصحة كل في مجال تخصصه وفريق العمل التابع له..

وأكد "مختار"على حسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الإيجابيات في القطاع الصحي وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين..

هذا وقد وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على دعمه المستمر لمنظومة الخدمة الصحية بشكل عام بما يعود بالنفع علي أهلنا في الدقهلية.

مشيرا إلى أن"المحافظ " أكد خلال اللقاء على الانضباط الإداري والمالي وكذا انضباط الكوادر الطبية وهيئات التمريض والتعاون التام مع كافة الهيئات والروافد الصحية بما ينعكس على الخدمة الصحية للمواطنين.