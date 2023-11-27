الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

وحدة سكان الأقصر تقدم خدمات صحة إنجابية بالمجان ضمن مشروع تنمية الأسرة

خدمات صحة إنجابية
خدمات صحة إنجابية بالمجان ضمن مشروع تنمية الأسرة

شاركت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بحضور رجاء شوقى احمد رئيس وحدة السكان، ومنسق المسؤولية المجتمعية د. احمد العراقى، وفريق عمل الوحدة في فعاليات حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بمدينة الاقصر ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.


يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وتلبية لاحتياجات القري التابعة لجميع المراكز والمدن تحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والسكان بالوزارة، واشراف ومتابعة وفد من وزارة الصحة والسكان، ود. طاهر ايوب  وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة غادة شعيب مدير ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الاقصر، وفريق الاشراف بمكتب تنظيم الأسرة بمديريه الصحة.

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وتابعت وحدة السكان أعمال قافلة تنظيم الأسرة لتقديم الدعم والخدمات الصحية للمجتمع وتقديم محتوى توعية شامل حول أهمية تنظيم الأسرة، وفوائده في تحسين صحة الأم والأطفال وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب الفحص الطبي "تقديم فحوصات طبية مجانية لضمان صحة الأمهات والأطفال، وتوفير الرعاية اللازمة للحمل والولادة، وتوفير وسائل منع الحمل، وتقديم استشارات حول وسائل منع الحمل المختلفة وتوفيرها للراغبين، كما تم عمل استطلاع رأى للسيدات وتمت الاشادة بالمجهود المبذول من قبل الصحة فى تنظيم الاسرة حيث أعربت السيدات عن رضائهن العالي وتقديرهن للجهود الرائعة في هذا المجال، كما أقيم علي هامش الحملة معرض نادى المرأة لعرض منتجات عضوات النوادى وتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان للاستجابة للمستجدات ومعالجة القضايا السكانية بالمشاركة مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، وتحت رعاية  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية. 

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