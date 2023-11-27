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ثقافة وفنون

مصير دور الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل وبقينا اتنين

طارق عبد العزيز وأماني
طارق عبد العزيز وأماني التونسي، فيتو

كشفت السيناريست أماني التونسي مصير دور الفنان الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل وبقينا أتنين وذلك بعد وفاته أمس الأحد في لوكيشن التصوير أثر أزمة قلبية مفاجئة.

مصير دور طارق عبد العزيز في مسلسل وبقينا اتنين 

و قالت “التونسي” في تصريح خاص لفيتو: "أولا تعازينا القلبية لأاسرة الفنان والوسط الفني في فقدان فنان خلوق محترم وطيب وحسن السيرة.. ثانيا إن شاء الله اجتمع بفريق العمل واشوف آاخر مشاهد اتصورت ايه وأحاول أحلها دراميا".

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تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين 

وتدور أحداث مسلسل وبقينا اتنين عن صدمة ما بعد الطلاق، ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل النفسية بالمواقف، حيث ينتمي العمل للدراما الاجتماعية النفسية التي تقدم بشكل لايت كوميدي.

أبطال المسلسل

ومسلسل "وبقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجى، طارق عبد العزيز؛ نانسي هلال، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمانى التونسي وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن  طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968 في محافظة سوهاج، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

تخرج في كلية الحقوق وانضم إلى المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".

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