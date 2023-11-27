الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سياسة

المرشح الرئاسي حازم عمر يعقد المؤتمر الانتخابي الثالث الخميس المقبل

مؤتمر انتخابي للمرشح
مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، فيتو

تعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر الانتخابي الثالث، يوم الخميس المقبل لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر لهذ المشكلات.

مناقشات مشكلات الصعيد في مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر 

يشارك في فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي حازم عمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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وعقدت في وقت سابق، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أولى المؤتمرات الانتخابية، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وسط حضور من قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري. 

وأكد المهندس حازم عمر، المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه يضع ملف إصلاح المحليات في مقدمة الأولويات، قائلا: أي خلل في النظام المحلي يؤثر على حياة المواطنين، والقليل من الفساد يبدو كثير وهو ما يؤدي لإشاعة الإحباط بين المواطنين.

وشدد حازم عمر، على ضرورة عمل إصلاح شامل في الإدارة المحلية للحفاظ على التنمية الشاملة وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وتحسين الخدمات.

 

وأكد أهمية الانتهاء من تشكيل مجالس محلية قوية للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة ونقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم لتعديل أولويات مشروعات المحافظات، وفقا للمطالب والاحتياجات.

وأكد المرشح الرئاسي، أهمية البدء في العمل على توفير موارد ذاتية لكل محافظة، لافتا إلى أن ضعف التشريعات المحلية أحد أسباب ضعفها.

 

وأكد ضرورة الاستفادة من كافة الدراسات النظرية في إصلاح المنظومة المحلية للقضاء على الفساد والبيروقراطية، بما يساهم في عودة المشروعات الصغيرة والقرية المنتجة، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحد من البطالة. 

 

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