الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حماس: الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بتبييض سجون الاحتلال وإنهاء الحصار

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلى مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

إطلاق سراح جميع الأسرى"

جدير بالذكر أن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

تأمين الأسرى 

وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

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وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة 

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر ومصر.

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حماس البيت الأبيض هدنة الهدنة الإنسانية في غزة

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