النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها أمام محطة مترو الكيت كات

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة بها إصابات ظاهرية أمام محطة مترو الكيت كات.

وأمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة علي الطب الشرعي للوقوف علي أسباب الوفاة، واعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الحادث.

العثور على جثة سيدة أمام مترو الكيت كات



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة أمام محطة مترو الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة أمام محطة مترو الكيت كات بها إصابات ظاهرية.

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وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى لحين العرض على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.