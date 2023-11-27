الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها أمام محطة مترو الكيت كات

العثور علي جثة، فيتو
العثور علي جثة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة بها إصابات ظاهرية أمام محطة مترو الكيت كات.

txt

تجديد حبس المتهم بقتل جاره في البساتين

txt

حبس خادمة سرقت مسكن مخدومها في العجوزة

وأمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة علي الطب الشرعي للوقوف علي أسباب الوفاة، واعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الحادث. 

 

العثور على جثة سيدة أمام مترو الكيت كات


وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة أمام محطة مترو الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة أمام محطة مترو الكيت كات بها إصابات ظاهرية.

Advertisements

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى لحين العرض على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

نيابة الجيزة الجيزة محطة مترو الكيت كات مديرية أمن الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس خادمة سرقت مسكن مخدومها في العجوزة

مناظرة جثة عامل دهسه لودر في إمبابة، والنيابة تطلب تقرير المرور

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية