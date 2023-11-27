الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل جاره في البساتين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص لاتهامه بقتل جاره في البساتين، بعد قيامه بسرقة متعلقاته من داخل شقته.

 كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يعمل تاجر سيارات ويبلغ من العمر 57 سنة، ويقيم بمفرده، وكان المتهم وهو جاره بذات العقار على دراية بأن المجنى عليه لديه أموال كثيرة، كونه مالك لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم على سرقته والتخلص منه.

وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة ذهب المتهم للمجني عليه وطرق عليه الباب،وعندما دخل قام بضربه لشل حركته وطعنه بطعنة نافذة بالرقبة وطعنتين بالصدر أدت إلى وفاته فى الحال.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور علي جثة شخص مذبوح داخل شقته  دائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة موقع فيتو مديرية أمن القاهرة

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