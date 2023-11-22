الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب عدد من النظارات المعظمة

المضبوطات بحوزة جمارك
المضبوطات بحوزة جمارك مطار برج العرب، فيتو

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات المعظمة بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب عدد من النظارات المعظمة

 

وأفاد مصدر جمركي بمطار برج العرب، في أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي رحلة الخطوط الجوية السعودية اشتبه مي النشار رئيس الوردية ومحمد سامي مأمور حركة في راكب مصري الجنسية.

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وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عطية حنيش ومحمد صالح وأحمد سعيد مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا الطاقم بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

وبالعرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيش الراكب ذاتيا مكونة من أحمد جمال مأمور حركة ومحمد علي الجوهري مفتش مكافحة التهرب الجمركى وجهاد جلال بالأمن الجمركي فتبين وجود 12 منظارا مقربا مزدوج العين (نظارة معظمة)


وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى ٧٢ ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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