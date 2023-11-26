الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

ماسك، ومنصة إكس،
ماسك، ومنصة "إكس"، فيتو

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة.

وقد أدى دعم ماسك لمنشور اعتبر معاديا للسامية على المنصة الأسبوع الماضي لوقف عدة شركات، منها "والت ديزني" و"وارنر براذرز ديسكفري" لإعلاناتها مؤقتا على المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر.

Advertisements

دعوى قضائية ضد مجموعة "ميديا ماترز"

وتحركت شركة إكس برفع دعوى قضائية ضد مجموعة "ميديا ماترز" المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلة: إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها "أبل" و"أوراكل" ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.

وقال التقرير: إن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أشارت إلى أن أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت أوقف الكثير منها الإعلانات مؤقتا على المنصة أو يدرس وقف الإعلانات.

 الإيرادات معرضة للخطر

وأضافت إكس: إن 11 مليون دولار من الإيرادات معرضة للخطر، وإن الرقم الدقيق يتغير مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة وزيادة آخرين الإنفاق، وفقا للتقرير.

واشارت رويترز سابقا إلى أن إيرادات الإعلانات الأمريكية على إكس انخفضت 55 بالمئة على الأقل على أساس سنوي في كل شهر منذ استحواذ ماسك على المنصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صحيفة نيويورك تايمز شركة إكس للتواصل الاجتماعي وارنر براذرز ديسكفري مجموعة ميديا ماترز المعنية بمراقبة وسائل الإعلام ادولف هتلر الحزب النازي

مواد متعلقة

ماسك يتعهد بالتبرع من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي إكس بطلب غريب بعد تعرضه للمقاطعة بسبب دعمه لغزة

الأكثر قراءة

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

فوائد الفاصوليا الخضراء، تعزز صحة القلب وجهاز المناعة

بري لارسون تفوز بأفضل أداء عن مسلسلLESSONS in CHEMISTRY

قرار هام من نيكولاس كيج قبل أيام من بلوغه الـ 60 عاما

3 أعوام على رحيل الحقوقي حافظ أبو سعدة

يديعوت أحرونوت: الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة

حالة الطرق اليوم، الدائري الأوسطي وكوبري القبة وطريق الحرية ورمسيس الأكثر زحاما

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

بدء تسليم الدفعة الأخيرة من شقق الإسكان المتوسط "دار مصر"

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية