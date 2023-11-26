الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 6 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الاتجار فى النقد
الاتجار فى النقد الأجنبى،فيتو

قررت النيابة العامة حبس  6 أشخاص بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا. 

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية فى 3 محافظات.

كانت الأجهزة الأمنية شنت حملات  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 

مديرية أمن البحر الأحمر
وتم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").
مديرية أمن الفيوم
كما تم ضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
مديرية أمن المنوفية
وتم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية").
و بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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