الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس 3 أشخاص لحيازتهم 8 كيلو من مخدر الحشيش في الجيزة

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

 قرر قاضي معارضات جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص لحيازتهم 8 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص بحوزتهما 8.500 كيلو كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض في الجيزة.
 

القبض على 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات 

 وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 كجم لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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