استمرار حبس 3 أشخاص لحيازتهم 8 كيلو من مخدر الحشيش في الجيزة
قرر قاضي معارضات جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص لحيازتهم 8 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص بحوزتهما 8.500 كيلو كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض في الجيزة.
القبض على 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 كجم لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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