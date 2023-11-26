استمرار حبس 3 أشخاص لحيازتهم 8 كيلو من مخدر الحشيش في الجيزة

قرر قاضي معارضات جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص لحيازتهم 8 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص بحوزتهما 8.500 كيلو كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض في الجيزة.



القبض على 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات

وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 كجم لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.