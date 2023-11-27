جلسة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة أبو سليم

الزمالك ، يعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وتأتي هذه الجلسة من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة أبو سليم الليبي بالأمس وكي لا تتكرر في مباراة فيوتشر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الاثنين تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر

ورفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وأعرب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات معتمد جمال

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على المكسب، وحققنا هدفنا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات".

وتابع قائلا: " كنا نتمنى أن تكون النتيجة أكبر من الفوز بهدف ولكن المهم هو الحصول على الثلاث نقاط، وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن بداية الفريق من قبل لم تكن جيدة في الكونفدرالية".

وأضاف معتمد جمال: "فريق أبوسليم قام بتغيير طريقة اللعب واعتمد على التكتل الدفاعي، مما أدى لصعوبة المباراة، وقمت بتغيير طريقة اللعب بين الشوطين وأجريت تغييرات لزيادة الفاعلية الهجومية".

وتابع: "بعد تأخر الزمالك في التسجيل دفعت بناصر منسي واعتمدت على ثنائي هجومي مع وجود أوباما لاعب حر، وتمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز".

وقال معتمد جمال: "المباراة كانت جيدة بشكل عام، رغم الفوز بهدف وحيد، والمباريات الودية التي خاضها الفريق كان غرضها تجهيز اللاعبين أمثال سامسون وناصر منسي ولكني فضلت عدم البدء بهم لعدم الضغط عليهم".

وتابع:" محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب كبير وأي مباراة شارك فيها قدم إضافة كبيرة، وتكون فاعليته أكبر عندما يتم الدفع به في التشكيل الأساسي للمباريات".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلا: " نحاول دائما علاج الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها الفريق مثل التسديد على المرمى وغيرها".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.