الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طيبة التكنولوجية تنظم زيارة ميدانية لطلاب التصنيع الغذائي

جانب من الزيارة الميدانية،
جانب من الزيارة الميدانية، فيتو

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، لحاضنة الأعمال بطيبة للتعرف على مراحل صناعة الكاتشب داخل المصانع، وصناعة العبوات السيلوزية، تحت إشراف د. محمد محمود النحاس، ود. محمد البدوي سعدي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

Advertisements

بدأت الزيارة، بمحاضرة تعريفية بعنوان التحديات التي تواجه رائد الأعمال، والحلول المقترحة، ألقاها الدكتور أحمد شاهين، مدير حاضنة الأعمال، استعرض فيها دور الحاضنة في التنمية الصناعية واحتواء رواد الأعمال والتسهيلات المقدمة لهم و"الكيس استدى"، لأكثر من مشروع انضم لحاضنة الأعمال.

ثم تعرف الطلاب على مراحل إنتاج الكاتشب، بداية من مرحلة جمع الثمار مرورا بالفرز والغسيل ثم مرحلة العصر والتصفية ثم التسوية والتركيز، ثم إضافة المواد اللازمة نهاية بالتعبئة والتغليف، والاحتياطات اللازمة لكل مرحلة وعيوب صناعة الكاتشب وأسبابها والإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية داخل المصنع، كما تعرف الطلاب على مراحل صناعة الأكواب السيلوزية الصحية، بداية ببرمجة الماكينة، مرورا بمرحلة التغذية، ثم مرحلة تكوين الشكل الدائري نهاية بلصق الأجزاء حراريا وكيفية إجراء اختبار عدم التسريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر طيبة التكنولوجية فيتو صناعة الكاتشب تكنولوجيا التصنيع الغذائي جامعة طيبة التكنولوجية

مواد متعلقة

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والعظمى تسجل 26

تحرير 11 محضرا تموينيا لعدم إعلان الأسعار بأسواق الأقصر

45 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر

طيبة التكنولوجية تنظم زيارات ميدانية للطلاب ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر

محاضرات وعروض فنية بثقافة الأقصر للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

الشباب والرياضة بالأقصر تقيم ندوة عن الألعاب التراثية

تحرير 18 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بالأقصر

الأكثر قراءة

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ساويرس يوجه رسالة تحذيرية لإسرائيل بسبب عنف جيش الاحتلال في الضفة

ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل الجولة السابعة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

إسرائيل تكشف عن اتفاق مع إيلون ماسك بشأن تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

السيسي يستقبل رئيسة المجر بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة

مراسم استقبال رسمية لرئيسة المجر بقصر الاتحادية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فهم أصوات الفيلة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 20 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

125 مليون دولار حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى العراق خلال 2022

أسعار السيراميك اليوم الاثنين 27-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان إسرائيلي بالضفة الغربية بالتزامن مع هدنة غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية