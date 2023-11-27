الإثنين 27 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت  مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% عند مستوى 25467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52%  عند مستوى 30573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 064%  عند مستوى 10837 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59%  عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 7506 نقاط.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

 

تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

 

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