أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر برتقال بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 5 إلى 9 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، بلغ سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 13 إلى 15 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا، سعر سماني من 16 إلى 18 جنيهًا، بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح بارحي 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر تين برشومي من 7 إلى 10 جنيهات، سعر رمان من 13 إلى 27 جنيهًا، سعر كانتلوب من 7 إلى 10 جنيهات، سعر فراولة من 14 إلى 16 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 25 إلى 31 جنيهًا،سعر كاكا من 12 إلى 22 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 12 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 27 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا.