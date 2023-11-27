تفاصيل مطالبة جاسوس إسرائيلي شهير بسجن عائلات أسرى الاحتلال لإسكاتهم

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن دعوة وجهها جوناثان بولارد، أمريكي يهودي، ومحلل استخبارات مدني سابق في القوات البحرية الأمريكية، إلى إسكات عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس واعتقالهم.

جاسوس إسرائيلي شهير يقدم دعوة عاجلة لحكومة الاحتلال

وذكر جوناثان، الذي تم توجيه تهم سابقة له في أمريكا بالتجسس لصالح إسرائيل، أنه يتعين على حكومة الاحتلال الإسرائيلي "سجن عائلات الأسرى الإسرائيليين لإسكاتهم"، مؤكدا أنه "لا ينبغي أبدا تعليق ملصقات صور الأسرى".

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وقال الجاسوس الإسرائيلي: "عندما أعلن الجيش الحرب على غزة، كان ينبغي على الحكومة إعلان حالة الطوارئ الوطنية، والقول لجميع أهالي الأسرى، إما أن تبقوا أفواهكم مغلقة أو نحن سنغلقها".

وأضاف الجاسوس الإسرائيلي أنه كان ينبغي على حكومة الاحتلال أن تمنع عائلات الأسرى من "التدخل" في إدارتها لهذه الحرب.

اعتقال أهالي الأسرى الإسرائيليين

وذكر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، أن بولارد أشار ضمنًا إلى أن عائلات الأسرى "يتم استخدامها من قبل المجتمع الدولي كسلاح ضد الحكومة الإسرائيلية".

وقال الجاسوس الإسرائيلي: "إذا كان ذلك يعني السجن لإسكات أفراد معينين من أسر الأسرى، فليكن، فنحن في حالة حرب".

ونفت إسرائيل حتى العام 1998 أن يكون بولارد جاسوسا لحسابها، وفي عام 2008 مُنح الجنسية الإسرائيلية وفي يوم 2015 أُفرج عنه بعدما أمضى قرابة 30 عامًا خلف القضبان ولم يصبح حرا في تنقلاته خارج الولايات المتحدة إلا في 2020 حيث أنه أمضى 5 سنوات تحت إفراج مشروط.

وتسبب اعتقاله بإحراج شديد لإسرائيل، كونها تجسست على حليفها الرئيسي الولايات المتحدة.

وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تمديد الهدنة مع حماس مقابل تحرير المزيد من الأسرى الإسرائيليين الذي يقعون تحت سيطرة المقاومة.