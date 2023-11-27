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ثقافة وفنون

رسالة مؤثرة من ريهام أيمن عن شقيق زوجها شريف رمزي

صلاح رمزي مع أبناء
صلاح رمزي مع أبناء شقيقه شريف، فيتو

نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورة لشقيق زوجها الراحل صلاح رمزي برفقة أبنائها.

رسالة مؤثرة من ريهام أيمن لـ صلاح رمزي 

وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة: "هتفضل دایمًا یا صلاح ضحكتك وروحك وسيرتك الحلوة عايشة معانا وهتفضل عايش في قلوبنا طول العمر.. قلبي اتوجع على فراقك جدًا ولكن أنا متأكدة انك في مكان أحسن ومرتاح ومبسوط في الجنة إن شاء الله".

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Reham Ayman‎‏ (@‏‎rehamayman‎‏)‎‏

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وأضافت: “شكرًا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي.. شكرالله سعیکم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء”.

وفاة شقيق شريف رمزي 

وكان الفنان شريف رمزي، قد أعلن صباح الأربعاء الماضي عن وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ عامين.

وكتب شريف رمزي على حسابه الشخصي بـ انستجرام: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

كنت ملاك بابتسامة، زينة تنعى صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي

موعد ومكان عزاء شقيق الفنان شريف رمزي

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وفاة شقيق شريف رمزي صلاح رمزي ريهام أيمن شريف رمزي انستجرام

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