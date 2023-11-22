موعد ومكان عزاء شقيق الفنان شريف رمزي
تتلقى أسرة الراحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، العزاء، مساء يوم السبت المقبل في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
جنازة صلاح رمزي
وشيعت اليوم الأربعاء جنازة الراحل صلاح رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن ومنهم ريهام عبد الغفور، والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.
وفاة شقيق شريف رمزي
وكان الفنان شريف رمزي، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء عن وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ عامين.
وكتب شريف رمزي على حسابه الشخصي بـ انستجرام: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".
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