الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كنت ملاك بابتسامة، زينة تنعى صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي

زينة وصلاح رمزي،
زينة وصلاح رمزي، فيتو

نعت الفنانة زينة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي ونشرت مجموعة من الصور التي تجمعها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

 

وعلقت: “الله يرحمك يا صلاح كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شُفت زيك... ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي وخالص التعازي للغالي شريف رمزي والأسرة الكريمة”.

 

وتابعت: "أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة.. ولأسرته بالصبر يا رب"

 

وفاة شقيق شريف رمزي

وكان الفنان شريف رمزي، قد أعلن صباح أمس الأربعاء، وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ عامين.

Advertisements

وكتب شريف رمزي على حسابه الشخصي بـ إنستجرام: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

 

جنازة صلاح رمزي

وتتلقى أسرة الراحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، العزاء، مساء السبت المقبل في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. 

 

وشيعت أمس جنازة الراحل صلاح رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن ومنهم ريهام عبد الغفور، والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان شريف رمزي الفنان هشام ماجد ريهام عبد الغفور شقيق شريف رمزي شريف رمزي مسجد الشرطة بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة، تفاصيل مقتل "سمية" على يد زميلها داخل مول شهير بأكتوبر

علاج خشونة الركبة، وأهم أسبابها

تفاصيل ارتفاع أسعار المكرونة والبن والكابتشينو بالأسواق، زيادة تصل إلى 10 جنيهات وهذا موعد التطبيق

إعلام فلسطيني: اعتقال مدير مستشفى الشفاء وأطباء وعشرات الجثث ملقاة بالطرقات لا يستطيع أحد دفنها

كوريا الشمالية تعلن تصوير قمرها الصناعي قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول من إطلاقه

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس يوحنا السرياني

رئيس جهاز العبور يكشف تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة

كلمات مؤثرة من نادية الجندي ومنى زكي وكارول سماحة عن غزة بمهرجان ضيافة في دبي

Advertisements

منوعات

المزيد

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة

نانسي عجرم في عيد استقلال لبنان: وطني تعبان

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية