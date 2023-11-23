كنت ملاك بابتسامة، زينة تنعى صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي
نعت الفنانة زينة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي ونشرت مجموعة من الصور التي تجمعها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلقت: “الله يرحمك يا صلاح كنت ملاك بابتسامة وتسامح وطيبة قلب عمري ما شُفت زيك... ألف رحمة عليك يا حبيب قلبي وخالص التعازي للغالي شريف رمزي والأسرة الكريمة”.
وتابعت: "أرجو منكم الدعاء لصلاح بالرحمة.. ولأسرته بالصبر يا رب"
وفاة شقيق شريف رمزي
وكان الفنان شريف رمزي، قد أعلن صباح أمس الأربعاء، وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ عامين.
وكتب شريف رمزي على حسابه الشخصي بـ إنستجرام: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".
جنازة صلاح رمزي
وتتلقى أسرة الراحل صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، العزاء، مساء السبت المقبل في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
وشيعت أمس جنازة الراحل صلاح رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن ومنهم ريهام عبد الغفور، والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.
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