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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر سبل دعم أهالي قطاع غزة

وزير الصحة يجتمع
وزير الصحة يجتمع مع سفير الاتحاد الأوروبي

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان اجتماعا مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى بلجيكا، لبحث سبل دعم أهالي غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية لهم، وذلك عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس» من مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين

استهل الوزير الاجتماع، باستعراض محاور خطة وزارة الصحة والسكان، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، بداية من استقبالهم وتقييم حالتهم الصحية، ونقلهم إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة، وصولا إلى التدخلات الجراحية الدقيقة التي تم إجراؤها للحالات الحرجة منهم، إلى جانب خدمات الدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم، مشيرا إلى أن أغلب المصابين كانوا من الأطفال تحت سن 18 عاما، بينما بلغت نسبة الجرحى من النساء نحو 43%.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة خصصت أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية الآنية للعابرين من قطاع غزة إلى مصر، فضلا عن تجهيز 35 سيارة إسعاف بحضانات لنقل الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث يتم علاجهم في 24 مستشفى، مؤكدا أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات العلاجية.

ومن جانبه، توجه السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالشكر للدولة المصرية على جهودها في تقديم كافة سبل الدعم لأهالي غزة، مشيدا بدور وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية لمصابي غزة بالمستشفيات المصرية، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لدعم المنظومة الصحية في مصر من أجل تقديم أفضل خدمات طبية للمصابين.

تسريع وتيرة إرسال المساعدات الطبية لأهالي قطاع غزة

ومن جانبه، أشار السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، إلى أهمية تسريع وتيرة إرسال المساعدات الطبية لأهالي قطاع غزة، فضلا عن توفير كل المستلزمات والأجهزة التي من شأنها تيسير عملية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية العاجلة بالمستشفيات المصرية.

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حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، ومن جانب الاتحاد الأوروبي، جيرت جان كوبمان، مدير عام دول الجوار، وماسييج بوبووسكي، المدير التنفيذي بمفوضية الاتحاد الأوروبي عن المساعدات الإنسانية والحماية المدنية، وصوفي فانهفريبيكي، مستشار أول بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومسئول  التعاون الدولي، وفيم فرانسن، خبير الاستجابة للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوربية

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