البوستر الرسمي لمسرحية "علي بابا" لـ محمد سعد

طرحت الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائي الرسمي لمسرحية "على بابا" والذى يقوم ببطولتها الفنان محمد سعد، والمقرر انطلاقها يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

محمد سعد

وظهر محمد سعد على البوستر الرسمي، وهو يجسد شخصيته الشهيرة بوحة الصباح ويشاركه المسرحية كل من ويزو وسامي مغاوري وحسن عبد الفتاح.

مسرحية علي بابا

وتدور قصة المسرحية حول شخصية علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته ويتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي.

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