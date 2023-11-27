انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والعظمى تسجل 26

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خلال ساعات النهار، التي وصلت 26 درجة مئوية نهارا، و 14 درجة مئوية ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه تدنت مستويات الرؤية الأفقية أمس وأول أمس على أنحاء عديدة من البلاد من المتوقع اليوم أن تتحسن الرؤية بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من (٢-٣) درجات ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٢ درجة مئوية.

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ولفتت هيئة الأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ليصل ارتفاع الموج على المتوسط من (٣-٤) متر وعلى الأحمر من (٢.٥-٣) متر، كما حذرت المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.