طبيب سابق بالبيت الأبيض يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
الحالة الصحية لبايدن، كشف طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون، الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما، قائلا إن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي تدهورت خلال فترة ولايته ويهدد أمن الولايات المتحدة، وهو غير قادر على القيام بواجباته.
أمر لا يصدق
وقال الطبيب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إنه أمر لا يصدق مدى تدهوره خلال فترة وجوده في منصبه. لا يمكننا أن نتحمل بقاء هذا الرجل في السلطة حتى نهاية هذه الولاية، ثم أربع سنوات أخرى بعد ذلك. إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير".
وأشار جاكسون إلى أنه عمل طبيبا في البيت الأبيض لثلاثة رؤساء سابقين - جورج بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب - ويعرف عن كثب مدى صعوبة مهمة منصب الرئيس عقليا وجسديا.
وأشار إلى أن بايدن يثبت كل يوم أنه لا يستطيع القيام بمهمته، ولن يزيد الأمر إلا سوءا.
ويعتقد جاكسون أن "الأعداء لم يعودوا خائفين" من الولايات المتحدة لأنه لا يوجد زعيم قوي في واشنطن.
وأضاف: "لم يعد (بايدن) لائقا بدنيا وعقليا للخدمة في منصبه ويجب على أحد الأشخاص في دائرته الداخلية أن يعلمه أنه بحاجة إلى ان يمضي من أجل سلامة وأمن هذا البلد".
أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا
وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا، إذ أنه بلغ من العمر 81 عاما في 20 نوفمبر الجاري، وإذا فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 82 عاما عند توليه منصبه، و86 عاما في نهاية ولايته الثانية.
ويعتبر الرئيس الأميركي نفسه، أن عمره دليل على الخبرة ويصر على عدم وجود مشاكل صحية كبيرة، وفي الوقت نفسه، يتخذ من حوله إجراءات وقائية بانتظام لتقليل خطر السقوط مرة أخرى في الأماكن العامة أو التلعثم أو النسيان.
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