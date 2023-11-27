الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بينهم جنسيات عربية، الشرطة اليونانية تعتقل مهربي مهاجرين

الشرطة اليونانية،
الشرطة اليونانية، فيتو

ألقت الشرطة اليونانية القبض على ستة أشخاص تقول إنهم أعضاء في عصابة كبيرة لتهريب البشر قامت بابتزاز الأموال من المهاجرين لمساعدتهم في العبور إلى ألبانيا المجاورة والسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي في الشمال.

وقالت الشرطة، أمس الأحد، إن المشتبه بهم الستة، وهم سوري وفلسطيني وأربعة عراقيين، اعتقلوا في قرية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود الألبانية.

وتم القبض على سبعة آخرين من أعضاء العصابة في نفس المنطقة يوم 28 سبتمبر، حيث تم العثور في ذلك الوقت على 11 مهاجرا محتجزين في أكواخ ومواقع عسكرية مهجورة.

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وذكرت الشرطة في سبتمبر أن المهربين، الذين جمعوا بالفعل ما يزيد عن 1000 يورو (حوالي 1100 دولار) من كل مهاجر لمساعدتهم على العبور إلى ألبانيا، قاموا باحتجازهم، وطالبوا بمبلغ إضافي قدره 1500 يورو (1640 دولارا).

جلسات التعذيب وتصوير بالفيديو

ووفق الشرطة، فإن المهربين عذبوا المهاجرين، وصوروا جلسات التعذيب بالفيديو وأرسلوا اللقطات إلى أقارب الضحايا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وهذه المرة، لم يتم العثور على أي مهاجرين مع المهربين، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وبحسب الشرطة، فإنها تبحث عن سبعة أعضاء آخرين من العصابة ما زالوا طلقاء.

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الشرطة اليونانية ألبانيا دول الاتحاد الاوروبي الحدود الألبانية

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