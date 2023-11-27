الإثنين 27 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خلاف على الميزانية يكشف توترا داخل حكومة الحرب الإسرائيلية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أخبار غزة الآن، حث الوزير الإسرائيلي بيني جانتس أمس الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مما يوسع خلافا قد يكون خطيرا مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة.

حكومة حرب مصغرة

وترك جانتس المعارضة لينضم إلى نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من هجوم “طوفان الأقصى”، الذي شنه مقاتلو (حماس) على جنوب إسرائيل الشهر الماضي.

ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد جانتس في مهاجمة نتنياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.

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لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين جانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

تخصيص مليارات الدولارات

وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

وأشار جانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده اليوم الإثنين لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.

وكرر جانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.

وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال جانتس: إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".

رد نتنياهو

قال مكتب نتنياهو: إنه سيطرح الميزانية للتصويت الإثنين، وقلل من شأن انتقادات غانتس، وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".
أضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسة.
انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسئولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.

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