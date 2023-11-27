الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران يعقد مؤتمرا انتخابيا بالغربية

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران، فيتو

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لقاءً جماهيريًّا، اليوم الإثنين، بمحافظة الغربية في تمام الساعة السادسة مساء لتعريف المواطنين ببرنامج المرشح الرئاسي.

استعدادات حملة زهران للفترة المقبلة

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء حملته الانتخابية ومتطوعين جدد أعلنوا انضمامهم للحملة. 

وحضر اللقاء المهندس باسم كامل البرلماني السابق ومدير حملة فريد زهران، وأكد كامل أن الاجتماع تناول عرضًا سريعًا لما تم عمله من مؤتمرات ولقاءات خلال الفترة السابقة. 

 

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كما تم استعراض الخطة الدعائية للحملة وخريطة المؤتمرات خلال الفترة المتبقية للدعاية قبل الصمت الانتخابي، وأوضح مدير الحملة أن المرشح فريد زهران يكسب أرضية جديدة كل يوم وأن الحملة على تواصل دائم بالمواطنين الذين يعبرون عن تقديرهم وقناعتهم بخطاب المرشح وبرنامجه الانتخابي. 

كان فريد زهران، المرشح الرئاسي، أوضح موقفه من تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وذلك حال فاز في الانتخابات الرئاسية بعد شهرًا.

وقال فريد زهران، خلال لقائه بأحد البرامج: "أنا ملتزم بما أبرمته مصر من اتفاقيات ومنها معاهدة السلام، أنا شخصيًّا اتحبست بسبب رفضي معاهدة كامب ديفيد، ولكن الوضع سيكون مختلفًا حينما أنتخب رئيسًا للجمهورية، لكن ما أريده توضيحه أن السلام مع إسرائيل بارد وأنا حال جئت رئيسًا سأقوم بتجميد الإتفاقية بسبب محاولة تصفية القضية الفلسطينية".

 

موقف فريد زهران من أزمة سد النهضة 

وعن موقف المرشح الرئاسي فريد زهران من أثيوبيا وأزمة سد النهضة، أوضح أن نهر النيل ليس ملكا لمصر لكنه ملك لكل دول حوض النيل وإثيوبيا من بين هذه البلدان، ومطلب مصر العادل أن يكون هناك ضمانات لتوفير حصتها المائية التي اتفق عليها منذ أكثر من قرن والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

وأضاف: إثيوبيا أعلنت من جانب واحد بدون مشاركة دول حوض النيل أنها غير ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة بشأن الحصص المائية والخاصة بمصر، على أنها اتفاقيات منفذة في عهود استعمارية على الرغم من أنها لم تكن مستعمرة. 

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