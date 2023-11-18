حلول عاجلة من فريد زهران لأزمة الاقتصاد المصري.. معرفة أولويات المواطن والالتزام بها.. ودعم القطاع الخاص «الأبرز»

يتضمن برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران عددا من الحلول لمختلف الأزمات التي تعاني منها البلاد، ولاسيما مشكلة الاقتصاد المستمرة والتي نتج عنها ارتفاع مزمن في الأسعار، وتفاقم أزمة التضخم، لهذا وضع هو وأعضاء حملته الانتخابية تصوراتهم لتحديد الثغرات في الاقتصاد، والآليات المناسبة للقضاء عليها.

رؤية فريد زهران لإنقاذ اقتصاد مصر

يضع المرشح الرئاسي فريد زهران مبدأ حماية التنافسية في صدر اهتمامات برنامجه، ويشدد على أهمية التحديد الصارم لدور الدولة فى الاقتصاد، ثم دعم القطاع الخاص عبر مكافحة الاحتكار.

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الدولة وأجهزتها في برنامج فريد زهران، يجب أن تبقى منظمة للسوق، وتؤدي دورها في مكافحة مظاهر الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص ويساهم فى تخفيف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية.

ويشدد زهران في برنامج على أهمية ترتيب أولويات الاستثمارات العامة، وإعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية، وإرجاء ما لم يبدأ بعد، مقابل تحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية فى الاقتصاد الحقيقي، الذي أصبحت أعمدته الآن الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

يقول المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن تقييم النجاح أو الفشل للحكومة الحالية، لابد وأن يكون مبني على الأهداف والأولويات الموضوعة.

وأوضح أن أهداف الحكومة وأولوياتها مختلفة عن احتياجات وأولويات المواطن في التعليم والصحة، وضبط الأسعار، ومكافحة الغلاء والبطالة ومشاكل المواطنين، مضيفا: لدينا برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يهتم بالمواطن وتلبية احتياجاته.

روشتة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد

يضع برنامج فريد زهران ما يشبه الروشتة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد من عثراته، تتضمن إعادة الهيئات التي خرجت الموازنة العامة بما يعظم الإيرادات ولاسيما الهيئات الرابحة منها، فضلا عن وضعها تحت الرقابة البرلمانية بما يجعلها ترشد نفقاتها وتعظم أرباحها.

كما يلتزم برنامج فريد زهران بإعـادة هيكلة المؤسسات والهيئات التي تدخل في محفظة الحكومة، وخصخصة الهيئة التي لا يوجد مبرر حقيقي لوجودها تحت ملكية الدولة مع بناء الموازنة على أساس القطاعات وليس البنود، بما يكشف بوضوح حجم الإنفاق على قطاعات مؤثرة في حياة المواطنين على شاكلة التعليم والصحة، فضلا عن التوسع في الإدارة المحلية والحكم المحلي وزيادة موارد المحليات.

يؤكد على ذلك الدكتور محمد سالم، مسؤول البرنامج الاقتصادي في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الذي يكشف اهتمام الحملة بالمحور الاقتصادي، إذ يستهدف المرشح الرئاسي فريد زهران عمل تنمية اقتصادية حقيقية ترتكز على تحسين الهيكل الاقتصادي، وتبني مشروعات تعمق التصنيع والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

يوضح سالم أن الحملة تهدف إلى خلق تنمية، وإعادة التنافسية وإتاحة المنافسة من خلال دراسة أكثر السبل المتاحة لحل كل المشكلات ومناقشة البدائل المختلفة.