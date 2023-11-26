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رياضة

لاوتارو يقترب من رقم قياسي مع إنتر ميلان

لاوتارو مارتينيز،فيتو
لاوتارو مارتينيز،فيتو

اقترب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، من تحقيق رقم قياسي في تاريخ النيراتزوري، بعد تسجيله هدفا في شباك يوفنتوس، على ملعب أليانز في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بالدقيقة 27 عن طريق دوسان فلاهوفيتش، قبل أن ينجح لاوتارو مارتينيز في معادلة النتيجة سريعا بالدقيقة 33.


ورفع لاوتارو رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ليواصل تربعه على عرش هدافي المسابقة بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه أوليفيه جيرو (ميلان) ودومينيكو بيراردي (ساسولو).


وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لاوتارو سجل 27 هدفا بالدوري الإيطالي خلال عام 2023.

وأضافت أنه لا يوجد سوى لاعبين فقط تمكنا من تسجيل أهداف أكثر من لاوتارو خلال عام تقويمي واحد بالدوري الإيطالي مع إنتر منذ عام 2000.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بالتعادل 1/1، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، علي ملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.

سجل دوشان فلاهوفيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 27، وتعادل لاوتارو مارتينيز لفريق إنتر ميلان في الدقيقة 33.

تشكيل يوفنتوس ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جاتي، بريمر، روجاني.

خط الوسط: مكيني، كامبياسو، نيكولوسي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، دي فري، أتشيربي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختياريان، ديماركو.

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خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان

ويعتلي إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة مباراة.

ويحتل يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة وحيدة.

 

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