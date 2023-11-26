طارق عبد العزيز في لقاء سابق: مش هسيب لأولادي ميراث وحش على الشاشة (فيديو)

أكد الفنان طارق عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني سابق له قبل وفاته مساء اليوم، أنه بعد مشاركته في فيلم أصحاب ولا بيزنس مع مصطفي قمر وهاني سلامة ضعفت مشاركته في الأعمال الفنية لفترة.

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وقال طارق عبد العزيز خلال اللقاء الذي عرض عبر قناة النهار: “في سنين ممكن ماشتغلش فيها والسنين دي بحاول أني أشتغل في البيزنس، أنا بعد فيلم أصحاب ولا بيزنس مكانش فيه شغل كان بيجيلي أفلام عجيبة شوية، وكان القرار أني أنا مش هسيب ميراث للأولاد وحش علي الشاشة، وأنا دايما كان في دماغي أولادي”.

وفاة طارق عبد العزيز

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، وافته المنية مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل "بقينا اتنين" لينقل للمستشفى بعدها ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

طارق عبد العزيز

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".