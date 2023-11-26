الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

صابرين وطارق عبد
صابرين وطارق عبد العزيز، فيتو

أكدت الفنانة صابرين أنها كانت تجمعها علاقة قوية بالفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “وبقينا اتنين”.

 

التعاون بين صابرين وطارق عبد العزيز 

وقالت صابرين في تصريح خاص لـ"فيتو":" تربطني علاقة قوية بطارق عبد العزيز منذ زمن فنحن تعاونا سويا في العديد من الأعمال الفنية  مثل مسلسل أم كلثوم وغيرها الكثير".

مكنش حاسس إنه هيموت

وأضافت: “طارق عبد العزيز ماكنش حاسس خالص إنه هيموت وكان بيكلمني من وقت للتاني وماحستش بحاجة.. لأننا كلنا بنشارك في هم واحد وهي الأحداث الصعبة اللي بتدور حاليا”.

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وعن كواليس أيامه الأخيرة قبل وفاته أوضحت صابرين قائلة: "طارق عبد العزيز كان حزين جدا من اللي بيحصل في فلسطين ولأطفال فلسطين..  و من المشاهد الصعبة الموجودة في حياتنا بشكل يومي".

صابرين

وكانت نعت الفنانة صابرين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد أثناء تصويره مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين"
وكتبت صابرين قائلة: "طارق أنت كنت لسه مكلمني أول امبارح، وكنت بتقولي إنك متضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوز تكلمني علشان بتحس أني طيبة طول عمري، وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو".

وأضافت: "هو أنت ليه كلمتني كنت بتودع صحابك لا حول ولا قوة إلا بالله، عزائي الوحيد إنك في آخر المكالمة كنت بتضحك وقولت لي إنك دلوقتي مبسوط بس أنا حزينة وقلبي وجعني قوي يا طارق دموعي مش مخلياني عارفة أكتب إيه، روح يا طارق عند اللي إن شاء الله هتسعد بجواره ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب خلق الله ياه علي الوجع ربنا يصبرنا جميعا".

طارق عبد العزيز


يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من  أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

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