وزير التموين: مهلة 10 أيام لضبط سعر السكر قبل اللجوء للتسعير الجبري.. توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري.. والتفريط في المخزون الاستراتيجي ليس حلا

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر لافتًا الى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير" إذا لم تنتهي الأزمة.

طرح السكر بمنافذ التموين

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

توفير السكر للقطاعين الصناعي والتجاري

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وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاح معرض" نبيو " للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، علي أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهًا للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

وأشار وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.

وأوضح المصيلحب أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدًا إمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ.

اكتفاء ذاتي من الأرز

وقال المصيلحي، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز، وليس هناك نقصا في المعروض، كاشفًا عن استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار " معتدلة " مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

المخزون الاستراتيجي من السلع

كما أكد المصيلحى، إستمرار التعاقدات لتوفير السلع، الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال المصيلحى، إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

المشاركون في معرض نيبو

وكشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين من إحدى شركات الذهب.

وقال الوزير، أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.