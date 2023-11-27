الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قيمة الغرامة المالية التي يدفعها المسافر في الوزن الزائد على الطائرة

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

يخضع الوزن الزائد للحقائب على الطائرات لغرامات تختلف من رحلة إلى أخرى، وحسب تفاصيل الرحلة سواء دولية أو داخلية أو على متن رحلات مصر للطيران.

وهناك عدة اشتراطات خاصة بالوزن الزائد منها:

يجب ألا يزيد الوزن الزائد عن 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع). ​

يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

 سعر القطعة الإضافية

يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع) / 79 بوصة.

Advertisements

فى حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

فى حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة، يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

 قبول الأمتعة الزائدة

يتم قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

 الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة. 

قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

يتم اغلاق جميع الاماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد إقلاع الرحلة.

سيطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر، ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.

رسوم التغيير: مجاني.

رسوم الاسترجاع: 20٪.

رسوم عدم الحضور: 50٪.

مطار دمشق يخرج عن الخدمة مجددًا بسبب قصف إسرائيلي

مكاسب يحصل عليها الراكب من اتفاقية المشاركة بالرمز بين شركات الطيران

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتفاقية المشاركة بالرمز الدولار الأمريكي الوزن الزائد علي الطائرة رحلات مصر للطيران شركات الطيران مصر للطيران سعر القطعة الإضافية

مواد متعلقة

اجتياز مطار شرم الدولي مراجعة الجهة المانحة SGS للحصول على شهادتي الأيزو ١٤٠٠١ و٤٥٠٠١

مكاسب يحصل عليها الراكب من اتفاقية المشاركة بالرمز بين شركات الطيران

شروط الالتحاق ببرنامج تدريب الخريجين بأكاديمية مصر للطيران

الأكثر قراءة

قيمة الغرامة المالية التي يدفعها المسافر في الوزن الزائد على الطائرة

اليوم، الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث فلسطين

فوكس نيوز: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية

الزمالك يضع تسعيرة الخواجة الجديد.. 100 ألف دولار شهريًا لخليفة أوسوريو.. ومجلس لبيب يكشف شروط المدرب المعجزة

بعد نجاة "سنترال بارك" من الخطف، حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تعبر مضيق هرمز

خريطة القرآن المجود اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

بينهم جنسيات عربية، الشرطة اليونانية تعتقل مهربي مهاجرين

500 معلم متطوع، شاب مصري يفتتح "مدرسة أونلاين" لمساعدة الطلاب الفلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، اقتران القمر مع الثريا

بسبب تغريدة رئيس وزرائها، وزير خارجية الاحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية