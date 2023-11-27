قيمة الغرامة المالية التي يدفعها المسافر في الوزن الزائد على الطائرة

يخضع الوزن الزائد للحقائب على الطائرات لغرامات تختلف من رحلة إلى أخرى، وحسب تفاصيل الرحلة سواء دولية أو داخلية أو على متن رحلات مصر للطيران.

وهناك عدة اشتراطات خاصة بالوزن الزائد منها:

يجب ألا يزيد الوزن الزائد عن 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع). ​

يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

سعر القطعة الإضافية

يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع) / 79 بوصة.

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فى حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

فى حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة، يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

قبول الأمتعة الزائدة

يتم قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.

قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

يتم اغلاق جميع الاماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد إقلاع الرحلة.

سيطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر، ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.

رسوم التغيير: مجاني.

رسوم الاسترجاع: 20٪.

رسوم عدم الحضور: 50٪.