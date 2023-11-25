السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مكاسب يحصل عليها الراكب من اتفاقية المشاركة بالرمز بين شركات الطيران

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو

تتعاقد شركات الطيران فيما بينها بما يسمي المشاركة بالرمز بين شركتي طيران، بهدف تعزيز تواجد الشركات في نقاط معينة لخدمة العملاء.

المشاركة بالرمز تشير إلى قيام شركة طيران بوضع الكود الخاص بها كناقل مسوق على رحلات شركة طيران أخرى، في حين تقوم شركة الطيران الأخرى بوضع كود رحلاتها على رحلات شركة طيران الأولى.

 

وتحقق المشاركة بالرمز بين شركات الطيران بعض المزايا للمسافرين على متن رحلات الشركتين من خلال وجود مزيد من خيارات السفر إلى عدد من الوجهات في سهولة ويسر، فضلًا عن توافر العديد من البدائل من خلال تذكرة سفر واحدة والقيام بإجراءات السفر لمرة واحدة فقط هذا بخلاف المزايا المترتبة من الأميال المضافة.

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تسعى شركات الطيران دائمًا إلى العمل على راحة المسافر على متن رحلاتها، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تجعل الراكب محل اهتمامه أثناء سفره لما لمسه من خدمات وعروض، وتتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب عملاء جدد بما يزيد عدد المسافرين على متن رحلات الشركة من خلال عدة طرق مختلفة.

الخدمات المقدمة

مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الطيران للمسافر، تمثل نسبة كبيرة من الحصول على رضاء المسافر، وتتمثل الخدمات المقدمة في التسهيلات التي يحصل عليها الراكب منذ دخوله المطار وحتى الصعود على متن الطائرة، والوجبات المقدمة والمساعدات الخاصة لكبار السن، ومستوى الخدمات المقدمة على الطائرة، والإجراءات المتبعة في حال تأخر حقائب السفر أو فقدانها بالمطار، فضلا عن الخدمات الأخرى كاستخدام الإنترنت على الطائرة وشاشات العرض، وكل ما يتعلق براحة المسافر.

 

العروض الخاصة

تتنافس شركات الطيران فيما بينها لكسب ثقة العميل وراحته، من خلال تقديم أسعار مميزة للعملاء على متن رحلاتها مما يزيد من فرصتها في جذب العديد من المسافرين، مقارنة بشركات الطيران الأخرى، فالمسافر دائما ما يبحث عن التخفيضات، لذا تطرح شركات الطيران وخاصة الشركات الكبرى خصومات تصل إلى 40% من قيمة التذكرة.

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