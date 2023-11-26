الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مطار دمشق يخرج عن الخدمة مجددًا بسبب قصف إسرائيلي

مطار دمشق، فيتو
مطار دمشق، فيتو

خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجددًا، اليوم الأحد، جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.


قصف جوي إسرائيلي يستهدف مطار دمشق

 

وقال المرصد: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد عصر اليوم الأحد، غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي حيث استهدفت مهابط المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة مجددًا".


من جهتها، قالت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للحكومة، اليوم الأحد، إنه يجري "تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية".


ومنذ معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، تعرض مطار دمشق الدولي لثلاث غارات إسرائيلية، عطلت عمله لأكثر من شهر.


وقُصف المطار، في 12 و15 و22 أكتوبر، من قبل إسرائيل، بعد تعرض الجولان المحتل إلى إطلاق صواريخ من داخل سوريا على خلفية حرب غزة.

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وكانت قد نجحت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الأحد، في  التصدي لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي جنوب غرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال على سوريا.


هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا 


وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطًا في ريف دمشق".

وبحسب بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السورية، "أسقطت الدفاعات الجوية أحد الصواريخ المعادية".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: إنه في " نفذ العدو الصهيوني عدوانًا جويًا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.
 

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الدفاعات الجوية السورية تسقط صاروخًا في محيط دمشق

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