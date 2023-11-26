الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مواعيد الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم بوظائف وزارة الزراعة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي.

 

وظائف وزارة الزراعة

ويتساءل العديد من المتقدمين عن مواعيد انعقاد الاختبارات الالكترونية لهم ويخوض المتقدمين الذين تم قبول تظلمهم بوظائف وزارة الزراعة الامتحان الإلكتروني والتي تعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يوم الخميس المقبل الموافق ٣٠ نوفمبر.

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الاختبارات الالكترونية 

 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة 

 

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

 

1_ الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول

 

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

 

4_ يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

 

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

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