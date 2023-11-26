الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة وظائف وزارة الزراعة

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية ,فيتو

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي 

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

مركز تقييم القدرات والمسابقات

ومن المقرر أن يخوض المتقدمين الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يوم الخميس المقبل الموافق ٣٠ نوفمبر.

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خطوات الاستعلام عن النتيجة

 

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

 

1_ الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

 

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

 

4_ يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

 

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

الاختبارات الالكترونية للمتقدمين 

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

 

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

 

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

 

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