إزاي تحضر مؤتمر المناخ في دبي دون دعوة

أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ أن دخول المنطقة الخضراء في COP28 سيكون متاحًا من يوم 3 وحتى 12 ديسمبر، للجمهور العام ولكافة المهتمين بالعمل المناخي، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمندوبين المعتمَدين المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء.

موقع التسجيل في مؤتمر المناخ

وأوضحت رئاسة المؤتمر أنه يمكن الآن الحصول على تذاكر يومية لزيارة المنطقة الخضراء لـ COP28، في مدينة إكسبو دبي، من خلال الرابط COP28.com

كيفية حجز تذكرة مؤتمر المناخ

الخطوة الأولى التي عليك القيام بها لتأمين مكانك، هي بزيارة الموقع الإلكتروني http://cop28.com/tickets لحجز تذكرتك، وتوجد أيضًا خريطة مفصلة لموقع المنطقة الخضراء على الموقع الإلكتروني لضمان تحقيق أقصى استفادة من زيارتك

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كيفية الذهاب إلى المنطقتين الزرقاء والخضراء

وفيما يأتي معلومات إضافية عن الذهاب إلى المنطقتين الزرقاء والخضراء:

المنطقة الزرقاء

يمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء الدخول مباشرة من محطة المترو إلى المنطقة الزرقاء، ويمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء المقيمين في دبي خلال المؤتمر الاستفادة من خدمة النقل المجاني الليلية التي ستعمل بعد ساعات عمل المترو، وتسير حافلات هذه الخدمة كل 20 دقيقة من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا وتنقل المندوبين إلى مواقع الفنادق الرئيسية في المدينة، بما يشمل فندق بريمير إن دبي ابن بطوطة مول، وسوفيتيل دبي جميرا بيتش، وميديا روتانا، وبريمير إن برشا هايتس، وكورت يارد باي ماريوت البرشاء، وشيراتون مول الإمارات.

ونظرا إلى العدد المحدود من أماكن وقوف السيارات في المنطقة الزرقاء، نصحت رئاسة مؤتمر المناخ المندوبين باستخدام مترو دبي وترك سياراتهم في مواقف السيارات بمحطات "سنتربوينت" و"اتصالات " و"جبل علي" بمترو دبي، وسيوفر COP 28 حافلات نقل عام مجانية طوال مدة المؤتمر لمندوبي المنطقة الزرقاء.

ويمكن لمندوبي المنطقة الزرقاء القادمين من أبو ظبي والمقيمين فيها استخدام حافلات نقل عام مجانية من وإلى الموقع بعد تقديم شارة المنطقة من وإلى موقع COP 28،ويحق لهم ركوب الحافلة مجانا من وإلى الموقع بعد تقديم شارة المنطقة الزرقاء أو خطاب الدعوة الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيتم تشغيل خدمة حافلات النقل العام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

مواعيد حافلات النقل العام المجانية خلال مؤتمر المناخ cop 28

وخلال الفترة من 21 إلى 29 نوفمبر ستعمل خدمة حافلات النقل العام المجانية من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع COP28 من الساعة 6 صباحا ً إلى 10 صباحا كل 30 دقيقة، ومن 10 صباحا إلى 8 مساء كل 60 دقيقة.

وستعمل الحافلات خلال أيام المؤتمر، من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، من مطار أبوظبي الدولي إلى موقع COP 28 من الساعة 6 صباحا إلى 10 صباحا كل 30 دقيقة، ثم من 10 صباحا إلى 11 مساءا كل 60 دقيقة، كما تعمل الحافلات من موقع COP 28 إلى مطار أبوظبي الدولي من الساعة 8.30 صباحا إلى 4.30 عصرا كل 60 دقيقة، ومن 4.30 عصرا إلى 9.30 مساءا كل 30 دقيقة ثم من 9.30 مساءا إلى 1.30 صباحا كل 60 دقيقة.

وبالنسبة إلى رحلات العودة من COP 28 إلى مطار أبوظبي الدولي، ستعمل الحافلات من الساعة 8.30 صباحا إلى 4.30 عصرا كل 60 دقيقة، ومن 4.30 عصرا إلى 10 مساءا كل 30 دقيقة

المنطقة الخضراء

تستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، فيما ترحب المنطقة الزرقاء بالمندوبين المعتمدين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وستتوفر حافلات نقل عام مجانية لنقل الزوار حتى منتصف الليل من محطة مترو إكسبو إلى بوابات المنطقة الخضراء، من الساعة 8 صباحا.

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.